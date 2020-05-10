شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده تلعثم.. استغلى العزل المنزلى وقربى منه وعالجيه فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلعثم من أبرز المشاكل التى يعانى منها الأطفال وتؤثر على طريقة النطق والكلام عندهم ، وقد تؤثر على حالتهم النفسية مع مرور الوقت وخصوصا عند التعامل مع أطفال فى نفس عمرهم وبعد دخول المدارس.

مراكز التخاطب هى الوسيلة التى تلجأ إليها الامهات دائما لتدريب أطفالهن على النطق والكلام الصحيح وعلاج التلعثم ، ولكن بعد اجراءات العزل المنزلى وغلق المراكز تواجه الامهات مشكلة مع تدريب أطفالهن من جديد، لذلك ينصح باستغلال العزل المنزلى وتأهيل طفلك فى المنزل على الكلام والنطق الصحيح.

وحسب ما ذكره موقع stlouischildrens فيجب عليك اتباع الاتى:

1:حاولى أن توفرى بيئة مريحة فى المنزل لتأهيل طفلك على النطق والكلام الصحيح.

2: خصصى وقتًا للتحدث مع طفلك فى كل المواضيع المناسبة لعمره ، لتساعديه على النطق الصحيح.

3:ابتعدى على التعامل مع طفلك بطريسقة سلبية حتى لا تؤثرى على نفسيته ولكن امدحيه دائما عندما ينطق بطريقة صحيحة.

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4:تجنبى مقاطعة طفلك أثناء الحديث، حتى لا تشعريه بالحرج.

5:تحدثى ببطء مع طفلك فقد يساعده ذلك أيضًا على التحدث ببطء.

6:انتبهى لطفلك عندما يتحدث وركزى فى حديثه جيدا.

7:انتظرى حتى يقول طفلك كلمات أو جمل دون أن تقولها له.

8:تحدثى بصراحة عن التلعثم إذا طرح الطفل الموضوع.

9:حافظى على التواصل البصرى مع طفلك.

10:دربى طفلك على نطق الكلمات البسيطة تدريجيا حتى لا يصاب بالتوتر والقلق.