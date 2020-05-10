شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد «جوجل» يقدم فوازير رمضان لأول مرة في العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق مساعد جوجل بالعربى كل عام فى رمضان خدمات جديدة مثل توفير مواقيت الصلاة، أو العثور بسهولة على اتجاه القبلة، أو بطاقات المعايدة ثلاثية الأبعاد. هذا العام لجأ المساعد إلى توفير كل تلك الخدمات بشكل أكثر جاذبية وهو فوازير رمضان من خلال طرح لغز أو فرزوة يومية فى شكل أغان مدتها لمدة 24 ساعة، ومن ثم يتم طرح الفزورة الجديدة والإجابة على الفزورة السابقة.

فوازير رمضان.. جوجل

ويمكن للمستخدم الاستماع إلى الفزورة اليومية من خلال التفاعل مع مساعد جوجل والتحدث إليه وقول جملة فوازير رمضان ومن ثم سيقوم المساعد بغناء فزورة اليوم وعرض حل فزورة الأمس وهكذا على مدار 30 يوما.

و«مساعد Google» الافتراضى تم تصميمه لمساعدة الأفراد فى إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المرورى، متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم 17 لهجة محلية فى 17 دولة هى مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا.

وهدفه مساعدة المستخدم على إنجاز مهامه اليومية من خلال هاتفه المحمول حين يكون مشغولاً (أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة)، أو فى العمل (ضبط المنبه، إيجاد المعلومات عبر الإنترنت بسرعة فائقة)، أو عندما يكون بصحبة الأصدقاء أو العائلة (النكات، الأغانى الممتعة). ويقوم المساعد الذكى بإنجاز مختلف المهام بدون أن يضطر المستخدم إلى لمس هاتفه حتى.

وقال نجيب جرار، مدير تسويق المنتجات لشركة جوجل فى العالم العربى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن المهمة الأساسية لمساعد جوجل هى مساعدة الناس فى حياتهم اليومية، ومن المهم بالنسبة لنا أن يكون مرحا وممتعا بقدر ما هو ذكى، وذلك من خلال تقديم محتوى لطيف وقريب من الحياة اليومية للناس ومستوحى من الثقافة العربية، وإن السمة الأساسية لفوازير رمضان على مساعد جوجل هى أسماء الدول، كل يوم تكون هناك فزورة أو لغز يتضمن معلومات عن دولة محددة، ليس هذا فحسب بل حرصنا على تقديم كل فزورة فى شكل أغنية لها كلمات ولحن خاص بها.

وأوضح جرار أن هناك فريقا مختصا بتطوير شخصية مساعد جوجل باللغة العربية وهو يقوم دائماً بالتفكير فى كل ما هو جديد ومفيد للمستخدمين فى الوطن العربى، وهو ما دفعنا لإطلاق فوازير رمضان هذا العام، حيث يمكن لأى شخص الاستماع إلى فزورة اليوم عن طريق قول: فزورة رمضان أو فوازير رمضان وسيقوم المساعد بغناء الفزورة بشكل لطيف ومرح.

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وتابع أن مساعد جوجل متوفر فى معظم الوطن العربى حيث اعتمدت جوجل على العديد من التقنيات الحديثة فى تصميم مساعدها الذكى باللغة العربية بما فى ذلك تقنية التعلم الآلى، ومعالجة اللغة العربية الطبيعية (تدعم المساعد لاستيعاب اللغة العربية) وتقنية توليد اللغة الطبيعية (التى تساعده على النطق بالعربية) وقد طور الفريق المختص بمساعد جوجل الشخصى تكنولوجيا جديدة لمعالجة ونطق علامات التشكيل التى تعتبر عنصراً مهماً فى لفظ كلمات اللغة العربية.