193 وفاة بكورونا في المكسيك و13 بألمانيا.. و34 إصابة بكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الأحد، تسجيل 1938 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 193 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 33460 والوفيات إلى 3353.



ويؤكد مراقبون أن العدد الحقيقي لكل من حالات الإصابة والوفاة أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن كورونا.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 667 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 169218 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 13 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 7395 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية 34 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تأثرا بعدوى جماعية وقعت في ملاهٍ ليلية في حي إيتايوان المشهور بالثقافات المتعددة وسط سيؤول.

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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معدل الإصابة اليومية بكورونا عاد مرة أخرى إلى عتبة الثلاثين بعد 28 يوما، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 32 شخصا في يوم 12 أبريل/نيسان الماضي.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة 34 حالة، 26 حالة انتقال عدوى داخليا و8 حالات وافدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و874 شخصا.

ولم تقع أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، لتستقر حصيلة الوفيات الكلية عند 256.

وتم رفع الحجر الصحي عن 42 مريضا بعد أن تماثلوا للشفاء التام، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9 آلاف و610 أشخاص، فيما يخصع 1800 مريض حاليا للعلاج.