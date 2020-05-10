القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 4 ملايين حالة حول العالم، ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تسبب بوفاة 277127 شخص على الأقلّ، حسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي أوروبا التي تُعتبر القارّة الأكثر تأثّراً بالفيروس، سُجّلت 1708648 إصابة و155074 وفاة، فيما سُجّلت في الولايات المتحدة 1305544 إصابة بينها 78320 وفاة.
ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.
وتتقدم دول كثيرة بحذر في اتجاه رفع الحجر المنزلي، وسط مخاوف من حصول موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وفي أوروبا، تترقب فرنسا بدء عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا الإثنين، والتي أكدت أنها ستحاط بتدابير سلامة مشددة من أجل تجنب موجة ثانية من انتشار كورونا، مستندة الى تراجع أعداد الوفيات.
وتنوي الحكومة البريطانية فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم الوافدين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، ما أثار مخاوف المطارات وشركات الطيران التي تعاني بالفعل جراء فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا عالميا تتخطى 4 ملايين حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.