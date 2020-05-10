إصابات كورونا عالميا تتخطى 4 ملايين حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد 4 ملايين حالة حول العالم، ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تسبب بوفاة 277127 شخص على الأقلّ، حسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.



وفي أوروبا التي تُعتبر القارّة الأكثر تأثّراً بالفيروس، سُجّلت 1708648 إصابة و155074 وفاة، فيما سُجّلت في الولايات المتحدة 1305544 إصابة بينها 78320 وفاة.

ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

Advertisements

وتتقدم دول كثيرة بحذر في اتجاه رفع الحجر المنزلي، وسط مخاوف من حصول موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفي أوروبا، تترقب فرنسا بدء عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا الإثنين، والتي أكدت أنها ستحاط بتدابير سلامة مشددة من أجل تجنب موجة ثانية من انتشار كورونا، مستندة الى تراجع أعداد الوفيات.

وتنوي الحكومة البريطانية فرض حجر إلزامي لمدة 14 يوما على معظم الوافدين على متن رحلات دولية إلى بريطانيا، ما أثار مخاوف المطارات وشركات الطيران التي تعاني بالفعل جراء فيروس كورونا.