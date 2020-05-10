وفيات كورونا بالبرازيل تتخطى 10 آلاف وبنما تصل لـ237 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت البرازيل أكثر من 10 آلاف وفاة و150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الصحة في البلاد التي تعتبر الأكثر تأثرا بالوباء في أمريكا اللاتينية.



وأحصت السلطات 10627 وفاة و155939 إصابة بكورونا، وسط تشكيك من المجتمع العلمي الذي يعتبر أن حصيلة الضحايا أعلى بـ15 أو حتى 20 مرة بسبب ضعف عدد الفحوص.

ونظرا إلى نسق انتشار العدوى، يُمكن أن يصير البلد الذي تقطنه 210 ملايين نسمة البؤرة الجديدة للوباء الذي أودى بحياة 276 ألف شخص على الأقل حول العالم.

وأعلنت البرازيل، مساء السبت، تسجيل 730 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وهو رقم قريب من الحصيلة القياسية التي سجلت قبل يوم (751)، وأحصيت 10701 إصابة مؤكدة في يوم.



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ودعا رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب البرازيليين إلى "اتباع توصيات السلطات الصحّية" قبل "العودة الأكيدة والنهائية للوضع العادي".

وفي بنما قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 8282 حالة، السبت، بزيادة 212 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة زاد 6 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 237.