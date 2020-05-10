شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تتخلص من نوبات الكحة المزعجة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال هو طريقة الجسم لتخليص الرئتين من المهيجات مثل المخاط والميكروبات والملوثات وقد تزداد حالات السعال والكحه أثناء الليل خاصة لمرضى الحساسية والربو وهو من الأشياء المزعجة ، ووفقا لموقع healthline هناك بعض العلاجات والطرق البسيطة التي يمكن ان تساعد في إيقاف نوبات السعال ليلا.

واعتمادًا على سبب السعال ليلا هناك علاجات مختلفة وتغييرات في نمط الحياة يمكن تجربتها للتخفيف من السعال الليلي أو منعه في كل من البالغين والأطفال.

طرق التخلص من الكحه والسعال ليلاارفع رأسك أثناء النوم

من الأسهل للمهيجات أن تشق طريقها إلى حلقك لتحفز السعال عند الاستلقاء جرب دعم بعض الوسائد لرفع رأسك.

جرب العسل

يمكن أن يساعد العسل ومشروب ساخن في تخفيف المخاط في حلقك، اخلط ملعقتين صغيرتين من العسل مع شاي خالٍ من الكافيين، مثل شاي الأعشاب، للشرب قبل النوم لا يجب عليك أبدًا إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

علاج حالات ارتجاع المريء

الاستلقاء يجعل من السهل على حمض المعدة أن يتدفق إلى المريء، تُعرف هذه الحالة باسم الارتجاع الحمضي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي هو شكل مزمن من الارتجاع الحمضي وسبب شائع للسعال الليلي ولكن هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك تجربتها للحد من السعال الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي مثل:

تجنب الأطعمة التي تسبب الارتجاع المعدي المريئي.

لا تستلقي لمدة 2.5 ساعة على الأقل بعد تناول الطعام.

ارفع رأسك أثناء النوم بمقدار 6 إلى 8 بوصات.

استخدام مرشحات الهواء ومقاومة للحساسية بغرفة النوم

عندما يبالغ الجهاز المناعي في الحساسية تجاه أحد مسببات الحساسية، يمكن أن تحدث أعراض الحساسية مثل السعال، حساسية الغبار هي سبب شائع للسعال ، خاصة في الليل عندما تتعرض لعث الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة على الفراش.

Advertisements

فيما يلي بعض الاستراتيجيات لمنع الغبار بغرفه نومك:

استخدم أغطية الحساسية لأغطية الوسائد والألحفة والمراتب لتقليل عث الغبار ومنعه.

اغسل الفراش بالماء الساخن مرة واحدة في الأسبوع.

قم بتشغيل مرشح الهواء في غرفة نومك لإزالة مسببات الحساسية الشائعة.

لا تدع الحيوانات الأليفة على سريرك أو في غرفة نومك.

إذا كان لديك سجاد ، فكنس بشكل متكرر باستخدام مكنسة كهربائية.

منع الصراصير

قد يسبب اللعاب والبراز وأجزاء الجسم من الصراصير السعال وأعراض الحساسية الأخرى، وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية ، فإن الصراصير هي سبب شائع للحساسية ونوبات الربو فيجب منع تواجد الصراصير في المنزل.

العلاج من التهاب الجيوب الأنفية

قد تتسبب التهاب الجيوب الأنفية في حدوث التنقيط الأنفي ، خاصة عند الاستلقاء، تنقيط الأنف يؤدي إلى السعال.

إذا كان السعال الليلي ناتجًا عن حالة طبية مثل التهاب الجيوب الأنفية ، فمن المهم الحصول على العلاج.