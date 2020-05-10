فوائد تناول السمك على صحة جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر السمك من أفضل أنواع اللحوم التى ينصح بتناولها دائما نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والاوميجا 3 وغيرها من الخصاص الهامة لصحة الجسم والمناعة، لذلك ينصح بتناول السمك دائما. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد السمك على صحة الجسم هى: فوائد تناول السمك على الصحة

فوائد تناول السمك على الصحة 1: يحتوى السمك على نسبة كبيرة من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تنشيط الذاكرة والتركيز والحفاظ على صحة الجهاز العصبى. 2:يحتوى السمك على كمية عالية من الخصائص والعناصر التى تعمل على تقوة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين والجلطات. 3:يعتبر السمك من أفضل انواع اللحوم التى ينصح المرأة الحامل بتناوله نظرا لاحتوائه على احماض دهنية وفيتامينات هامة لصحة الجنين والأم. 4:تناول الاسماك يساعد على تعزيز المزاج وعلاج الاكتئاب والتوتر والقلق، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الخصائص الهامة لتحسين صحة الجهاز العصبى واسترخاء الاعصاب. Advertisements 5:تحتوى الاسماك على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى. 6:تناول الاسماك يساعد على تعزيز صحة الجسم والوقاية من التهابات المفاصل وهشاشة العظام، كما يعمل على تقوية العضلات والمفاصل. 7:تناول الاسماك مفيد لاصحاب الامراض المزمنة مثل مرضى السكر والقلب. 8:تحافظ على صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الاصابة بامراض الربو والتهاب الشعب الهوائية. 9:تناول الاسماك يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من خطر الاصابة بامراض الشيخوخة. 10:يحد من خطر الاصابة بالارق والتعب واضطرابات النوم، حيث انه يساعد على الاسترخاء والنوم بهدوء.

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