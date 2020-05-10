هل ينقذ علاج للمفاصل حالات كورونا الحرجة؟

قال اختصاصي أمراض الرئة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عمران شريف، إن دواء توسيليزوماب، الذي يستخدم لعلاج المفاصل، أظهر نتائج واعدة في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الدواء جرت تجربته على مريض في الثلاثينات من العمر، يعاني من أعراض الحمى وضيق في التنفس، وعقب وضعه على جهاز التنفس الصناعي، تم إعطاؤه دواء توسيليزوماب.



وقال "شريف" إن حالة المريض بدأت بالتحسن، وأظهر تجاوباً للعلاج خلال 72 ساعة من تلقيه، وتم نقله من العناية الفائقة إلى غرفة عناية عادية بالمستشفى بعد 5 أيام من إعطائه العلاج.

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ويغزو فيروس كورونا الجسم عبر تشبثه بمستقبلات موجودة في الممرات الأنفية، ومجرى الهواء المؤدي إلى الرئة، ثم تقوم بروتينات التهابية وسيطة مثل "إنترلوكين 6" بتعزيز الاستجابة الالتهابية للفيروس، ما يتسبب بعطب في العضو المصاب.

وأكد الطبيب أن دواء "توسيليزوماب" يعد علاجاً فعالاً لمرضى الحالات الحرجة، والذين تتوفر فيهم مواصفات محددة، إذ يعمل على إيقاف مستقبلات الاستجابة للفيروس، ومنع إطلاق منشطات الالتهاب.

وقال "شريف": "أقترح على زملائي بمجرد رؤية تدهور سريع في حالة مريض تتطلب الأكسجين بشكل كبير، أو جهاز التنفس الاصطناعي، أن يحاولوا تجربة العلاج في أسرع وقت ممكن خلال فترة 12-24 ساعة الأولى"، مضيفاً أن أي تأخيرات في العلاج قد تتسبب على الأرجح بتقليل تأثيره وزيادة حالة المرضى سوءا.