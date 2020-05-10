أمريكا تسجل 1568 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الأحد 2020/5/10 04:42 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/10 04:42 ص بتوقيت أبوظبي

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: الولايات المتحدة تسجل 1568 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

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