30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. مرضى السكر والقلب هيعملو ايه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر والقلب من أشهر الأمراض المزمنة التي يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، وفى 30 حاجة وحاجة هنحارب بيهم كورونا في رمضان ينصح بالاهتمام بأصحاب الأمراض المزمنة وتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة. Advertisements كما ينصح بتجنب العصبية ومشاهدة الأخبار السيئة وعدم الصيام إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بذلك.

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