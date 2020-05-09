قرارات جديدة بشأن الحجر في الأرجنتين بعد الأرقام المطمئنة من"كورونا"

أعلنت الأرجنتين، الجمعة، تمديد الحجر الصحي في العاصمة بوينس أيرس، مع تخفيف القيود في باقي أنحاء البلاد، بعد أرقام قليلة نسبيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.
وسجلت الأرجنتين حتى يوم الجمعة 5611 حالة إصابة مؤكدة، و293 حالة وفاة.
وبدأ العزل الصحي العام في ثاني أكبر اقتصاد بأميركا الجنوبية، في 20 مارس الماضي، وسيتم تمديده في العاصمة حتى 24 مايو.
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