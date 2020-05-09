شكرا لقرائتكم خبر عن العلم والأعشاب VS كورونا.. هل غذاء ملكات النحل يقوى المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غذاء ملكات النحل هو مادة حليبية يفرزها عاملات النحل في الخلية، ويمكن حصاده من مستعمرات النحل، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن غذاء ملكات النحل قد يساعد في تعزيز المناعة، ضمن فوائده العديدة، ووفقاً لسلسلة "العلم والأعشاب VS كورونا" نتعرف على فوائد غذاء ملكات النحل ودوره في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات، وفقاً لما ذكره موقع " selfhacked".



غذاء ملكات النحل

فوائد غذاء ملكات النحل فى تقوية المناعة

يمكن أن يؤثر غذاء ملكات النحل على الجهاز المناعي من خلال موازنة المستويات وتحسين استجابات خلايا مناعية محددة ومنها[Th1 / Th2].

في الفئران، حولت المكملات الاستجابة المناعية لمسببات الحساسية من هيمنة Th2 إلى Th1، وخفضت مستويات الحساسية في الدم ، وعملت على تحسين استجابة حساسية الجلد.

وفي دراسة أخرى على الفئران، كان لدى أولئك الذين تم إعطاؤهم مكملات غذاء ملكات النحل مستويات أعلى من الأجسام المضادة ونمو أسرع لخلايا الجهاز المناعي.

Advertisements

ويحتوى غذاء ملكات النحل على مادة Royalisin وهو المركب المسؤول عن هذه الفوائد المناعية.

الربو والحساسية التنفسية

أدى كل من غذاء ملكات النحل والعسل إلى تفاقم الربو والحساسية التنفسية وقد يكون هذا بسبب آثارها المثيرة للأوعية الدموية، أفادت التقارير أن غذاء ملكات النحل يسبب تفاعلات حساسية مع الربو، والضيق التنفسي في الأشخاص ذوي الحساسية.

وهذا يعني أن الخصائص المحفزة للمناعة لغذاء ملكات النحل ضارة للأشخاص الذين يعانون من الربو والحساسية.



غذاء ملكات النحل فوائد

غذاء ملكات النحل وفوائده في مكافحة العدوى

أثبتت دراسة على أساس الخلية، تثبيط غذاء ملكات النحل الفيروس الذي يسبب الهربس الفموي (HSV-1).