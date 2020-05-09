المغرب يسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المغرب، السبت، تسجيل 199 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5910 حالات.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد التوصل بتحاليل سلبية لحالات مشتبه في إصابتها بالجائحة، قد بلغ 57149 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليثبت العدد الإجمالي للوفيات في 186.

وقال إنه تأكدت 137 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2461 حالة.