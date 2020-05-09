العراق يسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العراق، السبت، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، انها"تؤشر استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي الى حالة تفشي وبائي".



واضافت أنه تم فحص ١٩٧٩ نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ١٢٤٩٢٠.

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وقالت الوزارة أن مختبراتها سجلت ٧٦ إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صلاح الدين: ١.

وأوضحت أن الوزارة سجلت 3 وفيات جديدة، موزعة كالتالي: حالة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، وحالة في ديالى.



وبهذا يكون مجموع الإصابات في العراق ٢٦٧٩ حالة، مقابل 107 وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء ١٧٠٢ حالة.