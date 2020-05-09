دراسة تكشف عن علاقة فيتامين "د" بوفيات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد دراسة البيانات العالمية عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اكتشف الباحثون وجود علاقة قوية بين نقص فيتامين " د" الحاد ومعدلات الوفيات، وتم الإعلان عن هذه النتيجة في بحث نشر بموقع "ميدركسيف" لنشر الأبحاث.

وأجرى فريق البحث، بقيادة جامعة نورث وسترن، تحليلاً إحصائيًا لبيانات المستشفيات والعيادات عبر الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة) والولايات المتحدة.

ولاحظ الباحثون أن المرضى من البلدان التي ترتفع فيها معدلات الوفيات بسبب الفيروس، مثل إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، لديهم مستويات أقل من فيتامين "د" مقارنة بالمرضى في البلدان التي لم تتأثر بشدة.





ويحذر الباحثون من أن هذا لا يعني أن الجميع، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم نقص من الفيتامين، يحتاجون إلى البدء في تكديس المكملات الغذائية.

ويقول د.فاديم باكمان من نورثويسترن، الذي قاد البحث في تقرير نشره الجمعة الموقع الإلكتروني لجامعة نورث وسترن: "أعتقد أنه من المهم للناس أن يعرفوا أن نقص فيتامين "د" قد يلعب دورًا في الوفيات، لكننا لسنا بحاجة إلى دفع الجميع لتناول فيتامين د".

ويضيف: "هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وآمل أن يحفز عملنا الاهتمام في هذا المجال، وقد تساعد البيانات في تحديد أهداف علاجية جديدة".

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وألهمت الاختلافات غير المبررة في معدلات الوفيات بسبب الفيروس من بلد إلى آخر، باكمان وفريقه بفحص مستويات فيتامين "د".

وافترض البعض أن الاختلافات في جودة الرعاية الصحية، والتوزيع العمري في السكان، ومعدلات الاختبار أو سلالات مختلفة من الفيروس التاجي قد تكون مسؤولة، لكن باكمان ظل متشككًا.

ومن خلال تحليل بيانات المرضى المتاحة للجمهور من جميع أنحاء العالم ، اكتشف باكمان وفريقه وجود علاقة قوية بين مستويات فيتامين "د" وعاصفة السيتوكين، وهي حالة شديدة الالتهاب بسبب فرط نشاط جهاز المناعة - بالإضافة إلى الارتباط بين نقص فيتامين "د" والوفيات.





ويمكن لعاصفة السيتوكين أن تلحق الضرر الشديد بالرئتين وتؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والوفاة في المرضى، وهذا ما يبدو أنه يقتل غالبية مرضى الفيروس، وليس تدمير الرئتين بالفيروس نفسه، وهذا هو التأثير الذي يلعب فيتامين د في منعه، كما يعتقد باكمان.

ويقول:" لا يعمل فيتامين "د" على تحسين جهاز المناعة الفطري فحسب، بل يمنع أيضًا أن تصبح أجهزة المناعة لدينا مفرطة النشاط بشكل خطير، وهذا يعني أن وجود مستويات صحية من فيتامين د يمكن أن يحمي المرضى من المضاعفات الشديدة ، بما في ذلك الوفاة من الفيروس".