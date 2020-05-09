إسرائيل تسجل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

داوود عبدالرؤوف - الخليج 365السبت 2020/5/9 09:56 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال ساعات نهار السبت ما رفع إجمالي الوفيات إلى 247 حالة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، السبت، إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ما رفع عدد الإصابات إلى 16454.
وأضافت أن 79 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 49 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
وبحسب الوزارة، يعيش 64 من المصابين على أجهزة التنفس، فيما تماثلت للشفاء 11376 حالة من إجمالي عدد المصابين.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 4831 حالة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.
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