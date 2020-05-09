الإمارات: 33 ألف فحص تكشف عن 624 إصابة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 4295 حالة، بعد تسجيل 458 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام.

وذكرت الشامسي أن نسبة حالات الشفاء باتت تقارب 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة.

وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 33153 فحصا جديدا، ساهمت في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الإمارات 17,417 حالة حتى الآن.

ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات 185 حالة.

من جانب آخر، تطرق الدكتور علوي الشيخ علي، عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، إلى أبرز مستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة كوفيد 19 والتي تقوم عليها المؤسسات البحثية في الإمارات، مشيرا إلى نتائج الدراسة تقوم بها كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حول تسجيل تسلسل الجينوم لعينات فيروسية خاصة بـ 240 مريضا مصاب بكوفيد - 19.



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وأوضح أنه عندما يستولي الفيروس على خلايا الإنسان، يحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات الجديدة، ومع أي فيروس واجهته البشرية من قبل، تحدث هناك تغيرات بسيطة في التسلسل الجيني للفيروس، وتتطور سلالات جديدة، وهو أمر طبيعي، لأن معظم هذه التغيرات الجينية البسيطة لا تغير من طبيعة الفيروس أو تأثيراته المرضية.

وقال الدكتور علوي انه في بداية شهر يناير من العام الجاري، نشر الباحثون في الصين أول تسلسل جيني لفيروس كورونا المستجد، لمريض من مدينة ووهان، حيث تعد هذه السلالة هي السلالة الأصلية للفيروس، ويعد هذا التسلسل هو التسلسل المرجعي للفيروس، وبناء على دراسة تم نشرها مؤخراً، تم تحديد ثلاث سلالات رئيسية لفيروس كورونا المستجد، حيث تعرف السلاسة الرئيسية بالسلالة A، بالإضافة إلى وجود سلالتين مستمدتين منها وهي السلالة B و C.

وأعلن الدكتور علوي الشيخ أن قطاع العلوم المتقدمة في الإمارات نجح وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات، في تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريضا مصابا بكوفيد - 19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل، لحوالي 25 مريضا من الحالات الأولى في الإمارات.

وذكر أن الدراسة توصلت إلى وجود نوعين من هذه السلالات في دولة الإمارات ضمن هذه الحالات، حيث أظهرت النتائج أن التسلسل الجيني لـ 24 مريضا ضمن الدراسة من السلالة "B"، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية، كما أظهرت الدراسة وجود حالة واحدة فقط من السلالة A، وكانت لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية .

كما أوضح الدكتور علوي أن 88 % من الحالات الأولى كانت بدون أعراض أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة ، فيما كشفت الدراسة أيضاً وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث ساهمت الدولة من خلال هذه الدراسة، بتوفير معلومات على قاعدة البيانات العالمية في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد.

