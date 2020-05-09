شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنخدع بها.. اعتقادات خاطئة عن صحة جسمك وجهازك المناعى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لازم رياضة طول اليوم وكتر من عصير الفواكه وبلاش دهون خالص عشان صحتك"، جميعها من النصائح التى نسمعها يوميا للحفاظ على صحة الجسم والجهاز المناعى، خصوصا مع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية والنصائح للحماية منه، والتى تعتمد على تعزيز صحة الجهاز المناعى فى المقام الأول.

ولكن فى بعض الأحيان قد نتبع بعض العادات الخاطئة ونعتقد أنها صحية ويصعب اكتشافها، لذلك يقدم موقع ”الخليج 365” بعض الحقائق عن الأخطاء التى نقع فيها ونعتقد أنها صحية، وفقا لما ذكره موقع amuser.

"عشان تجدد النشاط والطاقة كتر من عصير الفواكه" هى من النصائح التى نسمعها دائما ولكنها قد تضر الصحة لأن الفواكه تحتوى على نسبة عالية من الالياف المفيدة للجسم، وفى حالة تناولها كعصير تفقد قيمتها، كما يحتوى عصير الفواكه على نسبة عالية من السكريات التى تؤثر على صحة الجسم، لذلك ينصح بالحد من تناول عصير الفواكه واستبداله بتناول الفواكه مباشرة بدلا من العصير.

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"ابعد عن الأكل الدسم والدهون"، من النصائح التى نسمعها دائما لإنقاص الوزن أو الحفاظ على الصحة عموما ولكن فى بعض الأحيان يحتاج الجسم للدهون الصحية لأنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لا تمنعها ولكن احذر الإفراط فى تناولها.

"لو عندك برد أو جسمك همدان لازم تاخد فيتامينات"، وهى من أبرز النصائح التى نسمعها دائما، فعلى الرغم أن الفيتامينات تحتوى على بعض العناصر والمركبات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ولكن الإفراط فى تناولها يؤثر على الصحة ويسبب تلفا بعض الأعضاء فى الجسم، ومنها الكبد والكلى، لذلك ينصح بعدم تناول أى فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب.

"العب رياضة فى أى وقت لأنها صحية وهتساعدك تخف"، من أهم الأخطاء التى يقع فيها الكثيرون، لأن الرياضة لها أوقات محدد ولكل عمر وحالة صحية تمارين تناسبهما وفى حالة الإعياء والتعب ينصح بعدم ممارسة الرياضة إلا بعد التعافى والشفاء، فيجب إعطاء الجسمك فرصة للراحة والتعافى قبل ممارسة الرياضة.

النوم الصحى من 6 لـ 8 ساعات، ولكن المبالغة فى عدد ساعات النوم قد يؤثر على صحة جسمك ويعرضك للكسل والإرهاق وعدم القدرة على بذل مجهود طوال اليوم، كما أنه يسبب اضطرابات فى هرمونات الجسم والصداع الشديد عند الاستيقاظ ومشاكل فى الجهاز العصبى.