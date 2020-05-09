شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي .. نقص بتطعيمات الأطفال بعد تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC عن انخفاض ملحوظ في عدد اللقاحات المطلوبة من خلال برنامج اتحادي يقوم بتحصين نصف جميع الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها من أن الأطفال غير المطعمين أوالذين لم يتم تطعيمهم سيكونون عرضة لخطر الإصابة بأمراض معدية أخرى إلى جانب الفيروس التاجي الجديد كورونا.

ووفقا لتقرير لوكاله CNN قالت الدكتورة جين سانتولي وزملاؤها في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الانخفاض في عدد اللقاحات والتطعيمات الخاصة بالأطفال بدأ في الأسبوع التالي لإعلان الطوارئ الوطني بالولايات المتحدة كما لوحظت انخفاضات مماثلة في طلبات اللقاحات الأخرى

مؤكده أن الأطفال غير المحميين باللقاحات سيكونون أكثر عرضة للأمراض مثل الحصبة، كما حذر الخبراء من أن جائحة الفيروس التاجي يمكن أن تسهم في زيادة الأمراض الفتاكة الأخرى.

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وقالت وزارة الصحة في ولاية واشنطن إن مقدمي برنامج اللقاح في الولاية أفادوا أنهم أعطوا لقاحات أقل بنسبة 30٪ في مارس من هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة وقالت الوزارة في بيان في أبريل بشكل مبدئي نشهد انخفاضًا بنسبة 42٪، وعبرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عن خوفها من التقرير.

وقالت الدكتورة سالي جوزا ، رئيسة الرابطة ، في بيان إن تطعيم الرضع والأطفال والمراهقين أمر مهم ولا ينبغي تأخيره.

وأكد الخبراء إن أطباء الأطفال يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتشجيع الآباء على جلب الأطفال للتلقيح والزيارات الهامة الأخرى، بما في ذلك فصل الأطفال المرضى عن الأطفال الأصحاب والتواصل لتذكير العائلات بتحديد المواعيد.