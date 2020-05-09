شكرا لقرائتكم خبر عن FDA: تجيز أول اختبار تشخيصى لكورونا باستخدام عينات اللعاب فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أول اختبار تشخيصي مع خيار استخدام عينات اللعاب التي تم جمعها في المنزل لاختبار الاصابه بفيروس كورونا على وجه التحديد ، وذلك وفقا لبيان رسمي لإدارة الغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي .

حيث منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام الطوارئ لمختبر Rutgers Clinical Genomics لاختبار كوفيد 19 الذي تم تطويره للسماح بالاختبار من العينات التي تم جمعها ذاتيًا من قبل المرضى في المنزل باستخدام جهاز Spectrum Solutions LLC.

وأوضح بيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يعتمد هذا الإعلان على استخدام الطوارئ الذى تم منحه الشهر الماضي لأول اختبار تشخيصي مع خيار الجمع المنزلي، والذي يستخدم عينة تم جمعها من أنف المريض باستخدام مسحة أنفية ومحلول ملحي.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفين إم هان إن السماح بإجراء اختبارات تشخيصية إضافية مع خيار جمع العينات في المنزل سيستمر في زيادة وصول المرضى إلى اختبار الاصابه بفيروس كورونا هذا يوفر خيارًا إضافيًا لمجموعة سهلة وآمنة ومريحة من العينات المطلوبة للاختبار دون الذهاب إلى عيادة الطبيب أو المستشفى أو موقع الاختبار .

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موضحا أنه سيتم مواصلة العمل على مدار الساعة من أجل دعم تطوير اختبارات دقيقة وموثوقة، مشيرا إلى أنه قد أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأكثر من 80 اختبارًا لفيروس كورونا وإضافة المزيد من الخيارات لجمع العينات في المنزل يعد تقدمًا مهمًا في الاختبارات التشخيصية خلال حالة الطوارئ الصحية العامة

ويسمح الاختبار الجزيئي لمختبر Rutgers Clinical Genomics Laboratory اليوم باختبار عينة من اللعاب تم جمعها من المريض باستخدام مجموعة مخصصة للجمع الذاتي بمجرد أن يجمع المرضى عينة اللعاب ، يعيدونها إلى مختبر Rutgers Clinical Genomics في حزمة مختومة للاختبار.

اختبار Rutgers Clinical Genomics Laboratory هو حاليًا الاختبار التشخيصي الوحيد المعتمد لفيروس كورونا الذي يستخدم عينات اللعاب لاختبار الاصابه بالفيروس.