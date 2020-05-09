شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة صينية ترفع مستوى خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد ظهور حالات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين رفع مستوى خطر الإصابة بفيروس كورونا من منخفض إلى متوسط ​​في أعقاب حالة ظهور حاله جديدة من المرض وفقا لما ذكرته صحيفة south china post

جاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان الحكومة الصينية أن الدولة بأكملها كانت منخفضة المخاطر بعد انخفاض عدد الحالات الجديدة إلى الصفر تقريبًا، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأصدر مجلس الدولة يوم الجمعة إشعارًا يسمح بفتح مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والفنادق والمطاعم بشكل كامل، ويمكن أن تفتح الأماكن العامة الداخلية بما في ذلك المتاحف والمكتبات ودور السينما لعدد محدود من الزوار الذين يجب عليهم الحجز مقدمًا.

وأبلغت لجنة الصحة الوطنية في البلاد اليوم السبت عن حالة واحدة فقط من الفيروسات التاجية كورونا تم الإبلاغ عن حالة مستوردة في تيانجين ، في حين ظل 384 شخصًا ، بعضهم عاد من الخارج ، في المستشفى مصابين بكوفيد 19

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ولكن يوم الخميس أبلغت مدينة شولان عن حالة جديدة الأولى في مقاطعة جيلين لمدة 73 يومًا لأمرأة تبلغ من العمر 45 عامًا عملت في مغسلة، وتم وضع 18 شخص على اتصالا وثيقا بالمريضه في الحجر الصحي للمراقبة الطبية وقالت السلطات إنها تحقق في مصدر العدوى.

قالت معلومات تتبع الاتصال التي نشرتها هيئة الصحة في جيلين أن المريضه لم تغادر المقاطعة أو كانت على اتصال بالأشخاص العائدين من الخارج أو المقاطعات حيث كانت هناك حالات حديثة من بفيروس كورونا.

سجلت مدينة جيلين ست حالات من مرض كوفيد 19 محليا و 12 حالة مستوردة حتى يوم الجمعة.