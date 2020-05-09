شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا ساهم فى تقليل الإصابة بنقص المناعة البشرية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب الخوف من خطر الاصابة بالفيروس التاجى وانتقال العدوى انخفضت نسبة ممارسة العلاقة الجنسية فى لندن مما أدى ذلك لانخفاض الاصابة بنقص المناعة البشرية الذى ينتقل عن طريق ممارسة العلاقة الجنسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن أزمة الفيروسات التاجية أتاحت فرصة "لمرة واحدة في كل جيل في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية".

وحثت عيادة الصحة الجنسية فى لندن الناس على إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق طلب مجموعات اختبار منزلية مجانية عبر الإنترنت ، في محاولة لتقليل عدد الحالات الجديدة عند رفع التأمين.

واتضح من خلالها أن انتقال الفيروس "انخفض بشكل كبير" في الأسابيع القليلة الماضية لأن "هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يمارسون الجنس في لندن" ، والاختبار بسرعة يمكن أن يوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية إلى الآخرين.

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"و نظرًا لعدم وجود العديد من الأشخاص المصابين بالعدوى الفائقة في الجوار ، فقد أدى ذلك إلى تقليل انتقال العدوى بشكل أكبر ، وقال الدكتور ألان ماكجوان "لأن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يظهر فيروس نقص المناعة البشرية في الاختبارات الآن ، ولان الأشخاص لم يمارسوا الجنس ، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن التقاطهم باختبار.

"لذا إذا تصرفنا جميعًا الآن وطلبنا إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في المنزل ، فيمكننا إزالة فيروس نقص المناعة البشرية من مجتمعنا ، لذا عندما ينتهي الإغلاق ، يتبقى القليل جدًا من فيروس نقص المناعة البشرية.

وحث الناس على إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق طلب مجموعات اختبار منزلية مجانية عبر الإنترنت ، في محاولة للحفاظ على عدد الحالات الجديدة عند رفع التأمين.