كورونا يقود أمريكا إلى أزمة التطعيمات الروتينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) عن تراجع كمية جرعات التلقيح المطلوبة في الولايات المتحدة منذ إعلان حالة الطوارئ بسبب مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت، في تقرير جديد، أن طلبيات جرعات اللقاحات الروتينية (باستثناء الإنفلونزا) تراجعت نحو 2,5 مليون جرعة وتلك المتعلقة بلقاح الحصبة 250 ألف جرعة بين 13 مارس و19 أبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وأوضح التقرير أن "التراجع بدأ في الأسبوع الذي تلا إعلان حالة الطوارئ الوطنية"، وتستند هذه الدراسة على طلبيات اللقاحات لبرنامج يمول نصف عمليات التلقيح تقريبا التي تجرى في البلاد.

معدو التقرير قالوا لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية: "مع أن التباعد الاجتماعي سمح بإبطاء حالات الإصابة بكوفيد-19، فإنه أدى كذلك إلى إرجاء الحصول على التلقيح وتراجع حصول الأطفال على اللقاحات الموصى بها".