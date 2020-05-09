مركز متنقل لفحص كورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شرطة أبوظبي مركزاً متنقلاً لفحص فيروس "كوفيد- 19" بالشراكة مع دائرة الصحة- أبوظبي، لدعم الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع. وأكد مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي العميد خليفة محمد الخييلي ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يعزز قدراتنا لحماية مجتمعنا من خلال العمل المشترك مع شركائنا، للحفاظ على مكتسبات الوطن واستدامة أمنه وأمانه. وأوضح أن إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات ستقوم بعملية البحث والتقصي عن الحالات حسب منهجية العمل المعتمدة. وذكرت مدير إدارة الخدمات الطبية المقدم ثريا علي الهاشمي أن المركز المتنقل يضم عيادتين وكادراً طبياً وإدارياً من إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي ودائرة الصحة ويعمل بتناغم وكفاءة عالية لتعزيز جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

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