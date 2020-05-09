كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتجاوز 57 ألفا و2151 وفاة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا تجاوز عتبة الـ57 ألف حالة.

وقال المركز، في بيان، السبت، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا وصل إلى 57746 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 19351 ألفاً.

وأضاف أن حصيلة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في القارة الأفريقية بلغت 2151 وفاة.

ووفقاً للبيان اليومي للمركز، فإنه تم تسجيل 20649 إصابة شمال أفريقيا، و9463 جنوب القارة، و5575 إصابة في الشرق، و5165 إصابة وسط القارة و16894 إصابة غرب القارة.