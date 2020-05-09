شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك منظار القصبة الهوائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظار القصبة الهوائية يطلبه الطبيب عادة للمساعدة في تشخيص أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الذين يعانون من السعال المستمر أو سعال الدم، وكذلك في الأشخاص الذين لديهم نتائج غير طبيعية في الصدر بعد فحص الآشعة المقطعية أو فحص الأشعة السينية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن منظار القصبة الهوائية، وفقاً لموقع mountsinai.



منظار القصبة الهوائية

إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بمرض في الرئة، أو أنك بحاجة إلى معالجة مشكلة الرئة الحالية، فقد تحتاج إلى اختبار يسمى منظار القصبة الهوائية وهو جهاز يتيح لطبيبك الرؤية داخل رئتيك.

و يتم تمرير المنظار أو الأنبوب من خلال فمك أو أنفك من خلال القصبة الهوائية ثم إلى رئتيك ويتيح هذا لطبيبك أخذ عينة من الأنسجة من رئتيك.

أسباب إجراء فحص منظار القصبة الهوائية

يساعد منظار القصبة الهوائية طبيبك في تشخيص مشاكل الرئة، حيث يكون قادرًا على فحص الممرات الهوائية أو أخذ عينة خزعة من الرئة.

والأسباب الشائعة لإجراء منظار القصبة الهوائية للتشخيص هي:

-أظهر اختبار الآشعة المقطعية تغيرات غير طبيعية في الرئة ، مثل نمو أو ورم أو تغيرات أو ندبات في أنسجة الرئة، أو انهيار منطقة واحدة من الرئة.

-خزعة العقد اللمفاوية بالقرب من رئتيك.

- سبب سعال الدم.

-شرح سبب ضيق التنفس أو انخفاض مستويات الأكسجين.

-لمعرفة ما إذا كان هناك جسم غريب في مجرى الهواء.

-لديك سعال استمر لأكثر من 3 أشهر دون أي سبب واضح.

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-لديك عدوى في رئتيك ومسالكك الهوائية الرئيسية (القصبات الهوائية) التي لا يمكن تشخيصها بأي طريقة أخرى أو تحتاج إلى نوع معين من التشخيص.

- استنشقت غازًا أو مادة كيميائية سامة.

-لمعرفة سبب رفض الرئة بعد حدوث عملية زرع الرئة.

قد يكون لديك أيضًا منظار قصبي لعلاج مشكلة في الرئة أو مجرى الهواء على سبيل المثال ، يمكن القيام بذلك من أجل:

-إزالة السوائل المخاطية من المسالك الهوائية.

-إزالة جسم غريب من الشعب الهوائية.

-توسيع مجرى الهواء المسدود أو الضيق.

-استنزاف الخراج.

-علاج السرطان باستخدام عدد من التقنيات المختلفة.

-غسل مجرى الهواء.