الصحة السعودية: تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37136.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 239.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 10144، بعد تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة.