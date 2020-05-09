تشعرين بصداع شديد خلال الصيام؟ إليك أسبابه وطرق علاجه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الصداع واحدا من أكثر الآلام شيوعا وخاصة في شهر رمضان، فقد يشعر الصائم خلال يومه أو بعد الإفطار مباشرة بصداع شديد يعيق مهامه اليومية ويجعله متوترا.

لذلك سنستعرض لكِ في السطور القادمة ما هو صداع الصيام، وكيف يمكنكِ أن تقي نفسك منه خلال الصيام أو بعد الإفطار.

ما أعراض صداع الصيام؟

قد يصاب الأشخاص الذين لم يتناولوا الطعام لمدة 16 بألم شديد في الرأس يسمى "صداع الصيام"، ووفقا للتصنيف الدولي لاضطرابات الصداع فإنه يحدث خلال فترة الصيام ويختفي في غضون 72 ساعة من تناول الطعام.

ويشعر الصائم عادةً بألمٍ خفيفٍ أو متوسط في الجزء الأمامي من الرأس، وقد يتسبب للصائم بتوترٍ وألم في بعض الأحيان أكثر من الصداع النصفي، كما أن الاشخاص الذين يعانون بالأصل من صداع نصفي يكون الألم لديهم أشد.

وقد لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يصابون عادةً بالصداع هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع أثناء الصيام أو عند عدم تناول الطعام، وأن الأشخاص الذين لا يصابون بالصداع في الأيام العادية قد لا يكونون عرضةً له في رمضان.

ما سبب الإصابة بصداع الصيام؟

نقص سكر الدم

يعتقد الخبراء أن نقص السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم، قد تؤدي لتغييراتٍ صغيرة في جلوكوز الدم؛ ما يغير مستقبلات الألم في الدماغ، وهذا يتسبب بالصداع.

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وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم مستويات الجليكوجين في الكبد كافية للحفاظ على مستويات الجلوكوز الطبيعية لمدة 24 ساعة، إلا أن صداع الصيام قد يحدث حتى مع وجود مستويات الجلوكوز الطبيعية، كما أن الصداع الناجم عن نقص السكر في الدم يكون على شكل نبضٍ في الرأس، بينما لا يكون ذلك في صداع قلة الطعام أو الصيام.

سحب الكافيين

ارتبط سحب الكافيين أيضًا بصداع الصيام، ويحدث صداع سحب الكافيين بشكل عام بعد زهاء 18 ساعة من تناول الكافيين الأخير، على غرار صداع الصيام.

ويعتقد العديد من العلماء أن صداع سحب الكافيين يختلف عن صداع الصيام.

الجفاف أو الإجهاد

وقد يرتبط صداع الصيام بالإجهاد والضغط، وكذلك قلة شرب الماء التي قد تؤدي إلى الجفاف، ومن ثم صداع الصيام.

كيفية علاج صداع الصيام؟

الطريقة الصحيحة لمنع الصداع أثناء الصيام هي عدم تخطي الوجبات، وتقليل شرب الكافيين قبل البدء بالصيام بأسبوع، ويمكنكِ التحدث مع طبيبك حول تناول دواء للصداع في حال كان شديدا.