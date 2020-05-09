صحة ورشاقة

مزيج من أدوية الإيدز والإنترفيرون يساعد مرضى كورونا على التعافى بسرعة أكبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج من أدوية الإيدز والإنترفيرون يساعد مرضى على التعافى بسرعة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها أطباء في هونج كونج أن مزيجاً من 3 أدوية مضادة للفيروسات بالإضافة إلى نظام لتقوية جهاز المناعة يساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر من عدوى فيروس كورونا، وهذه الأدوية تشمل: مجموعة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية من ريتونافير ولوبانيفير جنبًا إلى جنب مع دواء "ريبافيرين" المضاد للفيروسات وعقار التصلب المتعدد وهو إنترفيرون بيتا.

Annotation 2020-05-09 102155

ووفقاً لموقع "CNN" فإن هذا النهج يحتاج إلى مزيد من الاختبارات ولكنه يمكن أن يوفر إمكانية علاج أخرى لمرضي كورونا.

وفى الدراسة، التي أجراها الدكتور كووك يونج يوين في جامعة هونج كونج وزملاؤه، كان لدى جميع المرضى في الدراسة أعراض خفيفة إلى متوسطة وتم علاجهم في غضون 7 أيام من الاختبار بشكل إيجابي، كما يعتقد بعض الأطباء أن علاج المرضى مبكرًا أثناء الإصابة يكون أفضل.

وأعطى فريق يوين بعض المرضى تركيبة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية فقط، بينما تم إعطاء مرضى آخرون مزيج الأدوية الثلاثي.

وكان المرضى الذين حصلوا على مزيج الأدوية لديهم اختبارًا سلبيًا لفيروس كورونا بعد 7 أيام في المتوسط، وأفاد الفريق في دورية لانسيت الطبية أن أولئك الذين حصلوا على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية كانوا إيجابيين في المتوسط ​​لمدة 12 يومًا.

Advertisements
N8K29ve98OzoNmdp1G4_Bpwu10MRxm2ND0hCW33fPd4

وأوضح الباحثون أن المرضى الذين تناولوا مزيج الأدوية تحسنت حالتهم بشكل أفضل - في غضون 4 أيام.

وكتب الباحثون "العلاج المبكر المضاد للفيروسات والمكون من 3 أدوية كان آمنا ومتفوقا على عقار لوبينافير-ريتونافير وحده في تخفيف الأعراض وتقصير فترة المرض والإقامة بالمستشفى في المرضى الذين يعانون من أعراض معتدلة إلى متوسطة".

وأضافوا أن هناك بعض الآثار الجانبية.

thumbs_b_c_e5f7a70254297335518a9fe21013aad2
 

وقال الدكتور بيتر تشين هونج، الذي يعالج مرضى فيروس كورونا في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الدراسة توفر أملا جديدا في هذا الوباء.

وأوضح أن هذه الدراسة جيدة حقًا لأنها تخبرنا أن هناك خيارات أخرى متاحة في محاولة علاج كورونا، مضيفاً أن هذه الأدوية لها سجل حافل من السلامة والأمان، كما أنها متاحة بسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزيج من أدوية الإيدز والإنترفيرون يساعد مرضى كورونا على التعافى بسرعة أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا