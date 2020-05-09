شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. الشغل من البيت بيحرقك من جوه.. اعرف إزاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع فيروس كورونا المزيد من الضغط النفسي على حياة الجميع، خاصة في ظل العمل من المنزل، وهو ما قد يتسبب في إصابتك بالاجهاد الذى يؤدي للاحتراق النفسي، وهي متلازمة تسبب شعور بالإرهاق التام يمكن أن يجعلك تنسحب عن الآخرين وتواجه صعوبة إنجاز المهام في العمل أو صعوبة العمل على الإطلاق، وفى هذا الإنفو جراف نتعرف على علامات إصابتك بمتلازمة الاحتراق النفسي الناتجة عن العمل من المنزل فى ظل كورونا، وفقاً لموقع "ديلي ميل".

أولًا: أعراض متلازمة الاحتراق النفسى :

الشعور بالانفصال عن العمل وعدم الاستمتاع بالأنشطة التى كنت تحبها من قبل

العصبية والحزن وإنتاجية أقل فى العمل والصداع وأوجاع الجسم مثل: ألم المعدة وخفقان القلب.

وقد يعانى من ضعف جهاز المناعة مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالمرض وتشعر بالقلق والاكتئاب لفترة طويلة من الزمن.

كيف نتخلص من متلازمة الاحتراق النفسي؟

-اهتم بنفسك وخصص وقتا لعملك والهوايات التى تستمتع بها.

- ممارسة الرياضة أو السباحة والحصول على قسط كاف من النوم

اللعب مع الأطفال وتقسيم الوقت بشكل جيد أثناء العمل فى المنزل

خذ إجازة مؤقتة لتخفيف الضغوط عنك والتأمل واليوجا قد تخفف من بعض الضغط.