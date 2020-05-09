شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة تحافظ على تواصلك الاجتماعى وسط تفشى كورونا.. بحث علمى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد لجامعة بوفالو الأمريكية أنه يمكن أن تحقق مشاهدة البرامج التلفزيونية وقراءة الكتب والاستماع إلى الموسيقى التواصل الاجتماعي الذى يفتقده الكثيرون نتيجة لإجراءات الاغلاق في ظل تفشى وباء فيروس كورونا ، حيث يميل الأشخاص الأصحاء إلى استخدام كل من التقنيات الاجتماعية التقليدية وغير التقليدية للشعور بالاتصال.

ووفقا لتقرير لموقع healthline أفاد الباحثون في جامعة بوفالو أن الاستراتيجيات الاجتماعية غير التقليدية مثل تلك التي يشار إليها باسم "الملذات المذنبة"، يمكن أن تلبي الاحتياجات الاجتماعية الحرجة بطريقة مماثلة للعلاقات الأسرية أو العلاقات الرومانسية أو أنظمة الدعم الاجتماعي.

وأوضحت شيرا غابرييل، أستاذة علم النفس بجامعة بوفالو والمؤلفة المشاركة في البحث إن أدمغتنا ليست سلكية للتمييز بين العلاقات الحقيقية ونوع الروابط التي نشعر بها بالعوالم الاجتماعية المقدمة في الكتب والبرامج التلفزيونية الآن هو الوقت المناسب للاستفادة من ذلك، قائلة" لا تشعر بالذنب بشأن إعادة عرض برنامجك المفضل أو عرض برنامج جديد".

درس الدكتوره غابرييل أهمية الاستراتيجيات الاجتماعية غير التقليدية لأكثر من 10 سنوات، بحثها الحالي هو أول من فحص ومقارنة الاستراتيجيات الاجتماعية التقليدية وغير التقليدية وفعاليتها.

طرحت هي وزملاؤها أكثر من 170 مشاركًا أسئلة حول رفاهيتهم وعلاقاتهم الاجتماعية، تم تقييم إجاباتهم بناءً على شيء يسمونه "خزان الوقود الاجتماعي".

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أفاد المشاركون بما يصل إلى 17 طريقة مختلفة لملء خزاناتهم الاجتماعية فهناك عدة طرق لتلبية الحاجة إلى التواصل الاجتماعي في ظل عمليات الاغلاق والتباعد الاجتماعى التي فرضها فيروس كورونا على العالم أجمع.

وأضافت أستاذة علم النفس أن الأشخاص الأصحاء يميلون إلى استخدام كل من التقنيات الاجتماعية غير التقليدية والتقليدية ، وأن كل شخص لديه مزيج مثالي من طرق التواصل الاجتماعي.

ولكن أكد الخبراء إن البقاء معزولًا أو بعيدًا اجتماعيًا والاعتماد على أنشطة مثل مشاهدة التلفزيون أو تناول الأطعمة المفضلة أو الألعاب ليست بدائل على المدى الطويل للتفاعلات الفعلية مع الآخرين.

ولكن خلال هذا الوقت من الإبعاد الجسدي ، نظرًا لأن العديد من الطرق التقليدية للاتصال غير ممكنة ، فإن الوسائل غير التقليدية للاتصال هي بديل جيد.