شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تمنع صيام مريض السكري في رمضان.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020

الاهتمام بالصحة في شهر رمضان من الضروريات التي يجب الانتباه لها، خاصة بالنسبة لمريض السكر الذي يتحتم عليه أن يأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحته من الـتعرض إلى المشكلات.



وتساعد متابعة الطبيب المعالج مريض السكر في اتباع نظام غذائي صحي ووصف العلاج وتنظيم أوقاته في رمضان، وذلك للوقاية من مضاعفات مرض السكري.

كما يجب الحرص على بعض العادات التي تساعده على الوقاية من حدوث مشكلات صحية، ومن خلال ما يلي إليكم أهم نصائح لمريض السكر في رمضان.

نصائح هامة لمريض السكر في رمضان:

المتابعة مع الطبيب حتى يتم ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، كما يصف الطبيب أنواعاً من الأغذية التي يجب على مريض السكر عدم تناولها بكثرة، والأغذية الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها.

قياس نسبة السكر بالدم في شهر رمضان بشكل يومي، وإذا تمت ملاحظة أعراض ارتفاع في معدل السكري بالدم عليك بالتوجه إلى الطبيب بشكل مباشر.

البدء في تناول وجبة الإفطار عند الأذان بشكل مباشر.

استبدال أنواع العصائر بالفواكه التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن.

إضافة زيت الزيتون إلى الأكلات مع الابتعاد عن الدهون الضارة.

التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها الشاي والقهوة إلى جانب المشروبات الغازية أيضاً.

تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة؛ حيث يمكنك البدء بتناول كوب من الماء مضاف إليه حبات من التمر إلى جانب المقبلات.

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الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون وعدم تناول الأطعمة المقلية.

الحرص على تناول نسبة عالية من الماء بعد الإفطار لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام. .

استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر، وأيضا خبز الشوفان بديل للخبز الأبيض لمرضى السكري.

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

تناول ثمرة من الفواكه على وجبة السحور مناسب لمرضى السكر وأفضل بكثير من تناول قطعة حتى ولو صغيرة من الحلويات.

الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول خاصة التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة.

عند الشعور بالدوخة أو الصداع الشديد وغيرهما من الأعراض، من المهم أيضاً قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لا تشكل خطورة على المريض.

يجب أن يحتوي السحور على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والاعتماد على تناول الحبوب الكاملة.

تناول الماء قبل الإمساك مباشرة حتى يستفيد الجسم من الماء خلال فترة النهار في الصيام.

توجد بعض الأسباب التي قد تجعل مريض السكر يتوقف عن الصيام ومنها:

المرضى المصابون بالغيبوبة قبل شهر رمضان.

عند إصابة المرأة الحامل بمرض السكري عليها التوقف عن الصيام بشكل نهائي.

تعرض مريض السكر لحالات من الإغماء مع عدم القدرة على التركيز.

مريض السكري المصاب بأمراض أخرى مزمنة مثل الإصابة بالأمراض القلبية ومرض السرطان والكلى.

انخفاض كبير في نسبة السكر بالدم.

ارتفاع معدل السكر بالدم بشكل كبير، والذي من الممكن أن يصيب المريض بغيبوبة سكر.

على الأطفال المصابين بمرض السكري عدم الصيام في شهر رمضان.