إثيوبيا تسجل حالة وفاة و16 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - أديس أباباالسبت 2020/5/9 04:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 210.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة تم تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 2383 شخصا خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل إثيوبي بالغ من العمر 65 عاما، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 5 أشخاص.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 97 حالة، بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.
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