اختبار "المستضدات" يكشف عن كورونا خلال دقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبذل اليابان جهودا لدعم برنامج اختبار فيروس كورونا، الذي يعتمد على "المستضدات" السريعة وهي مواد تثير الاستجابة المناعية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، السبت، أن الحكومة تعتزم الموافقة على أجهزة الاختبار، التي يمكن أن تحدد "المستضدات" لفيروس كورونا المستجد في غضون ما بين 15 و30 دقيقة.

وتم إلغاء قاعدة، كانت تستهدف فقط هؤلاء الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 37.5 درجة، على مدى 4 أيام على الأقل على التوالي ليكونوا مؤهلين للاختبار.

وواجه المعيار انتقادات حادة نظرا لأنه يجعل كثيرا من المرضى المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا لا يخضعون للفحص.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة اليابانية تواجه اتهامات باختبار عدد أقل بكثير من الأشخاص عن الدول الأخرى.

وتنص اللوائح الجديدة على ضرورة أن يتوجه أي شخص يعاني من صعوبات في التنفس وتعب شديد وارتفاع في درجة الحرارة إلى مركز صحة محلي.

وكانت اليابان قد أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15663، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وارتفعت حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 621، من بينها 13 من السفينة "دياموند برنسيس".