"صفر إصابات" بكورونا في فلسطين السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فلسطين، السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، من موجة جديدة للفيروس في فلسطين حال عدم الالتزام بالإجراءات.
وقالت إن أكثر من نصف المصابين بمرض فيروس كورونا تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن 22 حالة شفاء جديدة سُجلت في ضواحي القدس و7 حالات في محافظة رام الله والبيرة و6 حالات في محافظة الخليل وحالتين في قطاع غزة.
وأشارت الكيلة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 282 ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.
وأكدت أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة حيث لا توجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.
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