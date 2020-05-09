أسباب ظهور حب الشباب وسبل العلاج مع الدكتور نادر صعب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعتبر حب الشباب أحد الأمراض الجلدية التي تؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور، وعادةً ما يظهر على الوجه، الفكين، الجبهة الصدر والجزء العلوي من الظهر والكتفين، وهذه المشكلة قد تؤثر سلبا على الصحة النفسية للشخص ما يجعله في بحث دائم عن أفضل السبل للحصول على وجه نقي خالٍ من البثور.

وبالرغم من توفر طرق العلاج الفعّال فإن حب الشباب قد يكون أحد الأمراض المستديمة، حيث تشفى البثور الصغيرة والحدبات ببطء، وكلما بدأت واحدة في التلاشي ظهر غيرها، هذا عدا عن تحذير هيئة الغذاء والدواء الأميركية من أن بعض أنواع الغسول والمنظفات وغيرها من المنتجات الشائعة المخصصة لعلاج حب الشباب والمتاحة دون وصفة طبية، والتي يمكن أن تؤدي لحدوث رد فعل خطير.

وبناءً على مدى انتشار حب الشباب في الجسم، فإنه من الممكن أن يتسبب في حدوث اضطراب عاطفي وندوب بالبشرة، وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنه كلما بدأ العلاج في وقت مبكر انخفضت مخاطر حدوث مثل تلك المشكلات:

- بثرات سوداء الرأس

- نتوءات صغيرة حمراء ومؤلمة

- بثور حمراء.

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- نتوءات كبيرة وصلبة ومؤلمة تحت سطح الجلد

- نتوءات مؤلمة تحت سطح الجلد.

وإذا لم تنجح علاجات الرعایة الذاتیة في التخلص من حب الشباب، فينبغي زيارة الطبيب المختص، حيث يمكنه وصف أدوية أكثر قوة لعلاجها.

وفي حال استمرار الإصابة بحب الشباب أو كانت حادة، فقد ترغب في الحصول على العلاج الطبي من طبيب متخصص في الأمراض الجلدية.

وبالنسبة للعديد من النساء، يمكن أن يستمر حب الشباب لعقود، وتتفاقم بشكل شائع قبل أسبوع من الحيض، ويميل هذا النوع من حب الشباب إلى الاختفاء دون علاج لدى النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل.

أما لدى كبار السن، فقد يشير ظهور حب الشباب الشديد بشكل مفاجئ إلى مرض كامن يتطلب عناية طبية.

الفيديو المرفق، يعرض خلاله طبيب التجميل الدكتور نادر صعب أسباب ظهور حب الشباب وسبل العلاج.