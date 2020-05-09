تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا ١٢٥١ حالة إصابة موكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها بسبب هذه الجائحة إلى ١٦٨٥٥١ حالة. وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى ٧٣٦٩ بعد تسجيل 147 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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