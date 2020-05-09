تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6589. وأبلغت وزارة الصحة أيضا عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 108. وقد يهمك أيضًا: أطبّاء أميركيون يتوصّلون إلى طريقة جديدة تنقذ حياة مرضى وباء "كورونا"

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