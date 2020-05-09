حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا تقترب من 210 آلاف حالة

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا 209444 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" . وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات بلغ 26233 حالة وفاة ، فيما تعافى 55893، من مرض كوفيد19-، الناجم عن فيروس كورونا. قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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