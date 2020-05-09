أفغانستان تسجل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطات الصحة العامة في أفغانستان 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم .

وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد مجروح، في تصريح للصحفيين في كابل إن السلطات سجلت الحالات الجديدة في أقاليم مختلفة في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف مجروح أن الحالات الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في مختلف أنحاء البلاد إلى 4333 حالة.

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