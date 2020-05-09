إندونيسيا تسجل 533 حالة جديدة بفيروس كورونا

قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو إن إندونيسيا سجلت اليوم 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى 13645.

وأعلن يوريانتو تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء المرض لتبلغ حصيلة الوفيات 959 في حين تعافى 2607 أشخاص.

وأضاف أن عدد من خضعوا للكشف عن فيروس كورونا بلغ 108700 تقريبا حتى اليوم .

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