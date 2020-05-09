أستاذ أوعية دموية يكشف عن نوعين للإصابة بـ"كورونا" أحدهما مميتا

أكد الدكتور ماجد الديب، أستاذ الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، إن هناك نوعان من عدوى فيروس كورونا واحد ضعيف والأخر مميت.

وأضاف "الديب"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم الجمعة، أن العدوى الضعيفة سببها تعرض الجسم لعدد فيروسات قليلة، تظهر أعراضها على الشخص من خلال ارتفاع الحرارة والصداع وضيق تنفس ضعيف وتكسير بالجسم، ومن الوارد أن لا يشعر بعض الأجسام بها.

وأشار إلى أن العدوى القوية أو المميتة، سببها تعرض الجسم لعدد فيروسات أكثر، وتدخل الجسد تؤثر على الرئة ثم المخ ثم الكلى وأخيرا القلب، لافتا إلى أن سبب وفاة الأشخاص بكورونا، ركوب الفيروس على كرات الدم الحمراء وبالتالي أصبحت مشوهة لا تحمل الأوكسجين أو تنقلها إلى الأنسجة، وأصبح الجسم معبئ بثاني أوكسيد الكربون الذي يدخل على الرئة ويسبب مشاكل ثم القلب ويصيبه وبعدها يصل إلى الكلى.

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