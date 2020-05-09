صيام الحامل في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - وجاء شهر رمضان في موعده من كل عام، ولكن الحال غير الحال؛ فأنت حامل في الشهر التاسع، والسؤال هل أنت على دراية بكل تفاصيل حملك في هذا الشهر؟ هل يمكنك الصوم أم يجب عليك الامتناع؟ وللعلم القانون الإسلامي يسمح بامتناع المرأة الحامل عن الصوم حالة كونها في الشهر الأول أو الثالث من الحمل، خوفا من تعرض الجنين للكثير من المشاكل ، فما بالك بصوم الحامل خلال الشهر التاسع ! معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي استاذ امراض النساء والتوليد للتوضيح في شكل مبسط

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تأثير الصيام على الحامل

غالبية الدراسات الطبية أشارت إلى أنه يفضل عدم صوم الحامل خلال الشهر التاسع قبل التأكد من حصول الجنين على النسبة اللازمة من البروتينات والفيتامينات والمعادن من أجل سير الحمل بشكل طبيعي سليم؛ إذ إن الصيام من الممكن أن يؤدي إلى تنفس الرضيع بشكل غير طبيعي، أو انخفاض وزنه عند الولادة، كما يمكن أن يؤثر الصيام على موعد الولادة. تنجبين طفلك في وقت أبكر من الوقت المحدد من قبل الطبيب، كما يتسبب الصيام في الشهر التاسع في أعراض قد تعانين منها؛ خصوصاً في المعدة والجهاز الهضمي، إضافة إلى شعورك بالغثيان وعسر الهضم والحموضة والتقلصات الحادة.

أضرار صيام الحامل على الجنين

يتسبب الصيام في الكثير من الأضرار التي تعرض الأم والجنين للكثير من الأخطار الصحية، حيث يؤدي الامتناع عن تناول الطعام لمدة قد تصل إلى أربع عشرة ساعة، إلى نقص في نسبة الجلوكوز، الذي يعتبر الغذاء الأساسي للجنين، والذي إذا حدث نقص به يؤدي إلى تكسير الدهون المخزونة في جسم الأم، التي تمد الجنين بالغذاء الذي يحتاج إليه، وينتج عن هذا التكسير مواد سامة تحدث الكثير من الأضرار على صحة الجنين، وقد تؤدي إلى الوفاة.

ثانياً: كما يتسبب نقص الغذاء لفترات طويلة أثناء الصيام، إلى زيادة معدل نبض الجنين، إضافة إلي زيادة نسبة حدوث الولادة المبكرة، فقد ثبت أن نقص الغذاء يؤثر في نمو الجنين كما يؤدي إلى ولادة الجنين بوزن غير مثالي، وقد يحتاج إلى دخول الطفل قسم الرعاية للأطفال حديثي الولادة بعض الوقت.

ثالثاً: في حالة نقص الغذاء عن الجنين يستطيع أن يتكيف على هذا النقص، ويقوم بتوصيل الغذاء الذي يصله لتغذية خلايا المخ، مما يؤثر على بعض الأعضاء والأنسجة الأخرى في الجسم مثل الكلى والأطراف وعضلات الجسم، كما يؤثر ذلك على زيادة نسبة توتر الجنين وإنتاج بعض الهرمون؛ كي يحاول الإسراع من النمو والنضوج، ما يؤدي إلى الولادة المبكرة. وتؤثر محاولة إسراع النمو للجنين إلى حدوث الكثير من المشاكل الصحية، بسبب سرعة نمو الخلايا وانقسام

رابعاً: سرعة نمو الخلايا وانقسامها، تتسبب بالإصابة بقصور الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الإصابة بأمراض الكلى، كما يؤدي إلى زيادة نسبة قصر القامة والإصابة بالسمنة المفرطة مع زيادة التقدم في العمر، ويؤدي إلي إحداث تغيرات جينية وتدهور في الصحة العامة

أضرار صيام الحامل في الشهر التاسع

بسبب نقص الغذاء والمياه لفترات طويلة على الأم ..تكون النتيجة انخفاضاً في مستوى السكر في الدم، وانخفاض مستوى الجلوكوز في الجسم، وزيادة الإصابة بالغثيان والشعور بعدم التوازن، والإصابة بمشاكل في المعدة بعد الإفطار بسبب تناول وجبة كبيرة مرة واحدة.

يؤدي صيام السيدة الحامل في الشهور الأخيرة إلى زيادة معدل الإصابة بجلطات في الأوعية الدموية، كما يتسبب نقص المياه والسوائل لفترات طويلة إلى إصابة الجسم بالجفاف، والإصابة بعدوى القناة البولية بسبب انخفاض السوائل في الجسم.

يتسبب الصيام في الشهور الأخيرة إلى وقف نمو المشيمة، وقلة حركة الجنين طوال فترة الصيام، ولكن يقوم جسم الأم بإفراز مادة الكورتيزون التي تساعد في إمداد الجنين بما يحتاج إليه من غذاء، على حساب صحة الأم، مما يؤدي إلى إصابة الأم بالأنيميا والضعف العام.

العوامل التي تمنع صيام الحامل

هناك بعض الحالات الصحية والأمراض التي تمنع السيدة الحامل عن الصيام، وخاصة في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة من الحمل، ومن هذه العوامل: إصابة السيدة الحامل بالضعف العام الأنيميا وفقر الدم، وإذا كان وزن السيدة الحامل أقل من المعدل الطبيعي يمنع الصيام

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للحامل المصابة بمرض السكري، حتى لا تتعرض للإصابة بهبوط حاد أثناء الصيام مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين.

كما تعوق إصابة السيدة الحامل بالأمراض التي تحتاج لاستعمال بخاخات التنفس بشكل مستمر خلال اليوم مثل بعض الأمراض الرئوية.

الإصابة ببعض المشاكل في الكلى أو عند الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، والإصابة بمشاكل في القلب.

الإصابة بالتهابات في المسالك البولية

لأنها تحتاج إلى تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم. ويفضل في حالة الحمل بتوأم عدم إجهاد الأم بالصيام لفترات طويلة، كما يفضل عدم الصيام إذا كانت السيدة الحامل قد تعرضت للإجهاض من قبل.

في حالة الإصابة بتسمم الحمل تمتنع المرأة الحامل عن الصيام، بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، وانخفاض مستوى السكر في الجسم، وفي حالة الإصابة بجلطات الأوعية الدموية

تمتنع المرأة الحامل عن الصيام إذا كان وزن الطفل أقل من المعدل الطبيعي، وعندما يقل مستوى السائل الأمينوسي حول الجنين خاصة في الشهور الأخيرة

احتياطات واجبة

يجب على المرأة الحامل خلال شهرها التاسع أن تأخذ قسطاً من الراحة، وأن تأخذ يوم عطلة سواء كانت تعمل أم لا، ليكون هذا اليوم مخصصاً لها؛ للقيام بالأشياء التي تريد فعلها وبالسرعة التي تستطيع التحرك بها.

ومن المهم أيضاً التأكد من حصول المرأة الحامل على النوم الكافي قدر الإمكان، وعليها الحرص على أن تذهب إلى الفراش مبكراً، ويمكنها أن تأخذ غفوة أو قيلولة كلما احتاجت إلى ذلك.

ممارسة التمارين المساعدة على الولادة من المفيد جداً للحامل خلال الشهر التاسع ومع اقتراب الموعد النهائي للولادة ممارسة بعض التمارين الرياضية، حيث تقوي هذه التمارين عضلات الحوض مما يساعد في تسهيل المخاض أثناء الولادة.

يجب على الحامل في شهرها التاسع أن تجهز حقيبة الضروريات للمستشفى، ويمكنها أيضاً الاستعانة بالأسرة والأصدقاء الذين لديهم أطفال للحصول على الدعم والمساندة فيما يتعلق بالقلق والتوتر بشأن مخاض الولادة.

الابتعاد عن الضغط النفسي، والبقاء في حالة راحة واسترخاء، عدم القيام بأنشطة جسدية شاقة ومرهقة. التحرك ببطء وهدوء أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، وعدم القيام بتحركات وردات فعل سريعة