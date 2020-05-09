كيف تستعدين للولادة في المستشفى في زمن كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - أصبحت الولادة في المستشفى بالنسبة للنساء اللواتي على وشك الوضع بمثابة الكابوس لهن وذلك لأن المستشفيات أصبحت الأماكن المعروفة بسرعة نقل العدوى بفيروس فيها، خاصة أن انخفاض مستوى المناعة لدى الأم في فترة ما قبل الولادة يكون متوقعاً، وبالتالي فقد أظهرت إحصائيات أن هناك نساء كثيرات حول العالم يفضلن الولادة في المنزل مع ما تشمله من مخاطر، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" وفي إطار حملتها مرحباً بيتي أهم الاستعدادات والإحتياطات التي عليك إتخاذها عند الذهاب للمستشفى للولادة في زمن كورونا، حيث تنصحك الدكتور وداد عبد الله، إختصاصية النساء والولادة بالنصائح الآتية. من سيصحبك إلى المستشفى؟ يجب على المرأة الحامل التي تستعد للولادة وسوف تذهب إلى المستشفى سواء كانت الولادة قيصرية أو طبيعية عدم إصطحاب الأم في حال كانت الأم في سن متقدمة، لأن المسنين تكون مناعتهم ضعيفة، كما أن الإحصائيات اثبتت أنهم أكثر فئة عمرية معرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي حال الغصابة بالفيروس فنسب نجاتهم تكون قليلة.

يفضل أن تصحبي شقيقتك أو أي امرأة من العائلة لا تعاني من أمراض مزمنة، وغير متقدمة في العمر، ومن الممكن أن تكون صديقتك أو جارتك لو إنطبقت عليها المواصفات.

يفضل أن تخبري الجميع أنك لن تستقبلي أي زيارات في المستفى.

ويجب أن يكون التواصل مع الآخرين عن طريق الهاتف فقط، ولا تطلبي مجيء أحد مهما تعسرت ولادتك. ما هي الأدوات التي سوف تأخذيها إلى المستشفى؟ يفضل أن تحملي معك شرشف سرير من البيت وتضعيه فوق شرشف سرير المستشفى.

شرشف سرير صغير لسرير المولود.

كمامات لك ولمرافقتك.

معقم للأسطح.

معقم للأيدي.

فوط صحية لك ولا تقبلي بفوط من المستشفى.

حفاضات للمولود، ولا تقبلي بأي حفاضات من المستشفى، حتى لو نقل مولودك إلى قسم الحضانة.

قطرة لعين المولود.

قفازات خاصة ليدي المولود لأنه سوف يلامس بهما الأسطح باستمرار. كيف تتأكدين من تعقيم غرفتك في المستشفى؟ Advertisements أطلبي من مرافقتك أن تقوم بفرش الشرشف المنزلي فوق السرير قبل أن تنامي فوقه.

تأكدي من أن غرفتك جيدة التهوية.

تأكدي من تعقيم الأسطح حولك ومقابض الأبواب والنوافذ وأدراج الخزانان حولك.

وأطلبي تعقيم الأرضية وخاصة أرضية الحمام المرفق بالغرفة بأستمرار. ما هي النصائح الخاصة بالمولود؟ لا تقبلي المولود، ولا تسمحي لأحد بتقبيله.

لا تطيلي مدة إقامتك في المستشفى بعد الولادة، وأحصلي على وصفة طبية بسرعة وقرري الخروج بمجرد شعورك بالتحسن.

يجب أن ترضعي المولود في أقرب وقت لكي تقوى مناعته، وامسحي حلمة صدرك جيداً بالماء الدافيء وجففيها.

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