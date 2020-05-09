معلومات قبل الولادة لك ولطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 01:45 مساءً - تتخوف الكثيرات أثناء فترة الحمل، وتحتار في كيفية الاعتناء بنفسها وبمولودها الصغير، وما هي أهم الخطوات التي يجب عليها القيام بها بعد وصول حديثي الولادة، الدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد، توضح أهم النصائح للحفاظ على صحة الأم والجنين فور الولادة، وكيفية التعرف على بعض التشوهات والحالات الطبية.

الرضاعة الطبيعية



الرضاعة الطبيعية تمد الأم والطفل بالعديد من الفوائد الصحية وتقوية جهاز المناعة لمحاربة العديد من الأمراض والفيروسات، حليب الثدي سهل الهضم ويحتوي على أجسام مضادة يمكنها حماية طفلك من الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

كيفية تحضير وتخزين حليب الثدي

للحفاظ على جودة حليب الثدي وعلى صحة طفلك، احرصي على أن يعرف مقدمو الرعاية لطفلك كيفية تحضير حليب الثدي وتخزينه بأمان.

اكتئاب ما بعد الولادة: اكتئاب ما بعد الولادة هو اكتئاب يحدث بعد إنجاب الطفل، إذا كنت تعتقدين أنك مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، فاطلبي العلاج من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن، وعليك اتباع النصائح للتخلص من اكتئاب ما بعد الولادة، كما أن هناك دوراً مهمّاً للزوج والأهل في تقديم الدعم أثناء الحمل، والاهتمام والمشاركة ورعاية الحالة الصحية والنفسية للزوجة، فالزوج له دور فعّال في الوقاية من الاكتئاب.

التشوهات والحالات الطبية للأطفال حديثي الولادة



يولد بعض الأطفال حديثي الولادة، ببعض التشوهات والحالات الطبية، التي تتمثل فيما يلي.

اليرقان (Kernicterus)

يمكن أن يؤدي اليرقان أحياناً إلى تلف الدماغ عند الأطفال حديثي الولادة. قبل مغادرة المستشفى، اسألي طبيبك أو الممرضة عن اختبار اليرقان البيليروبين. إذا كنت تعتقدين أن طفلك يعاني من اليرقان، فاتصلي بطبيب طفلك على الفور.

عيوب الولادة

العيب الولادي هو مشكلة تحدث أثناء نمو الطفل في جسم الأم. تحدث معظم العيوب خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.

الإعاقات النمائية

الإعاقات النمائية هي مجموعة متنوعة من الحالات الشديدة والدائمة التي تنتج عن مشاكل عقلية أو جسدية، أو كليهما. اكتشفي المزيد عن اضطرابات طيف التوحد والشلل الدماغي وفقدان السمع والإعاقة الذهنية (أي التخلف العقلي) وضعف البصر.

علم الوراثة



إذا كان طفلك مولوداً بحالة وراثية، فقد تحتاجين إلى مستشار وراثي في منطقتك للمساعدة في المعلومات والموارد والدعم.

اضطرابات الدم



يعمل CDC على منع وتقليل المضاعفات بين الأشخاص الذين يعانون من بعض اضطرابات الدم (اضطرابات النزيف، الهيموفيليا، مرض فون ويلبراند، الجلطات الدموية، والثلاسيميا).

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التطعيمات



اللقاحات مهمة جداً لصحة طفلك، عندما يحصل على التطعيم ضد السعال الديكي والإنفلونزا خلال فترة الحمل، فطفلك يصبح لديه مناعة وحماية ضد هذه الأمراض، ومع ذلك، ستبدأ هذه الحماية في الانخفاض بمرور الوقت، مما يجعل طفلك عرضة للإصابة بالأمراض. تأكدي من تلقيه أول تطعيم وفقاً لجدول تحصين الأطفال في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من أجل حماية آمنة ومثبتة من الأمراض.

التطعيم بعد الحمل



من الآمن أن تتلقى المرأة اللقاحات بعد الولادة مباشرة، حتى أثناء الرضاعة الطبيعية، يعتبر التطعيم بعد الحمل مهماً بشكل خاص إذا لم تتلق الحامل لقاحات معينة قبل الحمل وأثناءه.

فحص حديثي الولادة



في غضون 48 ساعة من ولادة طفلك، يتم أخذ عينة من الدم من «عصا الكعب»، ويتم فحص الدم بحثاً عن الأمراض القابلة للعلاج، تم اختبار أكثر من 98٪ من جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بحثاً عن هذه الاضطرابات.

يجب فحص طفلك لفقدان السمع قبل شهر من العمر، ويفضل قبل مغادرة مستشفى الولادة، اعرفي المزيد عن فحص السمع لدى حديثي الولادة وما يحدث إذا لم ينجح طفلك في اختبار الفحص.

سلامة الأطفال من الأدوية

كل عام، يتم علاج واحد من كل 150 عاماً في عامين في قسم الطوارئ للحصول على جرعة زائدة من الأدوية العرضية. ابحثي عن نصائح لإبقاء جميع الأدوية بعيدة عن متناول الأطفال.

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS):

تعرفي على ما يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية القيام به لمساعدة الأطفال على النوم بأمان وتقليل خطر وفيات الرضع المرتبطة بالنوم.

مقاعد سلامة الأطفال

حوادث السيارات هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال في الولايات المتحدة، ولكن يمكن منع العديد من هذه الوفيات، إن وضع طفلك في نظام تقييد العمر المناسب والحجم يقلل من خطر الإصابات الخطيرة والمميتة بأكثر من النصف.

السفر



يسافر نحو 1.9 مليون طفل إلى الخارج كل عام. تعلمي كيفية السفر بأمان مع طفلك داخل البلد وعلى المستوى الدولي.

السلامة من الحرائق



ابحثي عن نصائح للمساعدة في منع الإصابة أو الوفاة من حريق في منزلك.

سوء معاملة الأطفال حديثي الولادة



يعد سوء معاملة الطفل مشكلة خطيرة يمكن أن يكون لها آثار ضارة دائمة على حياة الطفل، ابحثي عن بعض الاستراتيجيات للمساعدة في منع سوء معاملة الأطفال.