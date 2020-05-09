4 اعشاب لتكبير الارداف وتحسين شكل الجسم

يمكن استخدام اعشاب لـ تكبير الارداف من اجل تحسين شكل القوام ومنح الجسم المزيد من الانوثة. فبعض الاعشاب تتسم بخصائص تساعد على ملء هذه المنطقة. لكن يجب ان يترافق الاعتماد عليها مع تطبيق برنامج غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويغني اللجوء الى الاعشاب لتكبير الارداف عن الخضوع لعمليات تجميل قد تكون مؤلمة وقد لا تؤدي الى النتيجة المطلوبة غالباً.



افضل اعشاب تكبير الأرداف

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تتوفر العديد من الاعشاب لتكبير الارداف في الكثير من البلدان ومن الافضل اختيار اكثرها فعالية وما يساعد منها على الحصول على النتيجة في اسرع وقت ممكن.

1 الشمر



يمكن تناول هذه العشبة بطرق مختلفة ان يساهم في تغيير مستوى الاستروجين في الجسم وهو ما يعزز احتمال زيادة الوزن في منطقة الارداف.

المقادير

3 غ من بذور الشمر

250 ملل من الماء المغلي

الخطوات

1 تنقع بذور الشمر في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

2 يتم تناول كوب يومياً من الخلاصة في الاسبوع الاول، كوبين في الاسبوع الثاني و3 اكواب في الاسبوع الثالث.

3 من الافضل فعل ذلك قبل 20 الى 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية. لكن ينصح بتجنب ذلك في حال المعاناة من بعض التشنجات والاورام وباستشارة الطبيب عند تناول المضادات الحيوية.

2 الحلبة التبتية

تحتوي هذه العشبة على مواد تساعد على رفع مستوى الاستروجين ولهذا ينصح بتناول ما لا يزيد عن الف ملليغرام منها يومياً.

المقادير

ملعقتا طعام من زيت الحلبة

ملعقتا طعام من بذور الحلبة

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية

كوب من الماء

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الخطوات

1 توضع بذور الحلبة مع الماء على النار حتى الغليان.

2 ينزع الوعاء عن النار ويترك حتى يبرد.

3 يصفى الماء جيداً وتضاف اليه المكونات الاخرى.

4 يلف الوعاء بقطعة قماش مبللة بالماء البارد لمدة 5 دقائق.

5 تزال القطعة وتدهن منطقة الارداف بالمزيج مع التدليك لمدة 15 دقيقة.

6 يترك لمدة ليلة كاملة ويغسل في اليوم التالي بالماء البارد. ومن المفيد تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة اسبوع واحد.





3 الارقطيون



تعتبر هذه العشبة منشطة للدورة الدموية ولهذا يمكن ان تساعد على تسمين الارداف وتغيير شكلها وجعله اكثر استدارة.

المكونات

3 الى 6 غرامات من هذه العشبة

الخطوات

1 تنقع العشبة في نصف ليتر من الماء الساخن لمدة 30 دقيقة.

2 تصفى الخلاصة ويمكن شرب كوب منها 3 مرات يومياً. لكن يجب عدم فعل ذلك في حالات الحمل والارضاع او المعاناة من مشكلة حصى المرارة.

4 عشبة القيروان



تحتوي هذه العشبة على هرمون الاستروجين ولهذا ينصح باستخدامها ايضاً من اجل زيادة حجم الارداف.

المقادير

معلقتا طعام من الحلبة

معلقتا طعام من الخميرة

كمية مناسبة من عشبة القيروان

الخطوات

1 تخلط كل المكونات جيداً.

2 تضاف 4 ملاعق طعام من الخليط الى كوب من الماء.

3 يتم المزج جيداً حتى الحصول على كريم متجانس.

4 تنظف بشرة الارداف جيداً لتحضيرها لتطبيق المزيج. ويتم ذلك مع التدليك بواسطة حركات دائرية.

5 يترك عليها لمدة 6 ساعات قبل ازالته بالماء الفاتر. ومن اجل الحصول على افضل نتيجة من خلال استخدام اعشاب تكبير الارداف مثل عشبة القيروان ينصح بتطبيق الوصفة 4 مرات اسبوعياً على الاقل.