سيدة تقاضي الأمير أندرو وطليقته لعدم تسديد ثمن شاليه بالكامل

كشفت صحيفة سويسرية أن الأمير أندرو (60 عاما) نجل الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته السابقة سارة، ملاحقان قضائيا في سويسرا في قضية شاليه لم يسددا ثمنه بالكامل.وفي عقد الشراء الذي اطلعت عليه صحيفة "لوتان" ينبغي تسديد 6 ملايين من أصل 22 مليونا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن ذلك لم يحصل.

وباشرت المالكة السابقة للشاليه ملاحقات قضائية في حق الأمير وطليقته للحصول على الأموال المستحقة مع الفائدة مطالبة بثمانية ملايين فرنك سويسري.

واكتفت ناطقة باسم قصر باكينغهام من جهتها بالقول لوكالة "فرانس برس": "هذا أمر لا نعلق عليه".

وأكدت ناطقة باسم الأمير أندرو وزوجته السابقة للصحيفة السويسرية وجود "خلاف بين الطرفين في هذه القضية وتفاصيل العقد تخضع لاتفاق سري".

وانفصل الأمير أندرو عن زوجته في العام 1996، لكنهما حافظا على علاقة وثيقة واشتريا معا في العام 2014 شاليه في محطة فيريييه للتزلج في جنوب غرب سويسرا بسعر 22 مليون فرنك سويسري (21 مليون يورو).

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ويتألف الشاليه خصوصا من 7 غرف وحوض سباحة داخلي وحمام سونا، على ما ذكرت الصحيفة.

ويواجه الأمير مصاعب أخرى متعلقة بروابطه برجل الأعمال الأمريكي جيفري ابستين المتهم باعتداءات جنسية في حقّ قاصرين، والذي توفي في سجنه في العام 2019.

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