إصابات كورونا عالميا تقترب من 4 ملايين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من 3.95 مليون شخص، بينما تسبب المرض في وفاة 273805 أشخاص، وفق آخر إحصاء لـ"رويترز".

وتم تسجيل حالات إصابة بالمرض في أكثر من 210 دول ومناطق منذ ظهور أولى الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالياً أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بالمرض؛ إذ سجلت حتى السبت 1294527 حالة إصابة و77238 وفاة.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر عدد للإصابات، حيث سجلت حتى الآن 240711 إصابة و26299 وفاة.

فيما يوجد ثاني أعلى عدد وفيات حالياً في بريطانيا التي وصل فيها إلى 31241 شخصاً، لكنها تأتي في المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإسبانيا وإيطاليا في عدد الإصابات بتسجيل 211364.