الملكة إليزابيث تستدعي روح زمن الحرب في خطاب ذكرى النصر

لندن - لايف ستايل
ألقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا حماسيا للشعب البريطاني، الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي "استدعت فيه روح زمن الحرب من أجل عدم اليأس" في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت للبريطانيين: "في بداية الحرب بدت التوقعات قاتمة والنهاية بعيدة والنتيجة غير مؤكدة، لكن ظللنا نؤمن أن قضيتنا صحيحة، وهذا الاعتقاد هو ما جعلنا نتخطى تلك الفترة كما أدرك والدي"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتابعت: "لا تستلموا ولا تيأسوا أبدا".
وأذيع خطاب الملكة إليزابيت الثانية نفس التوقيت الذي ألفى فيه والدها الملك جورج السادس خطابه الشهير عبر أثير الإذاعة في سنة 1945.
وتذكرت الملكة إليزابيث في خطابها لليوم ملايين الأشخاص الذين ماتوا في الحرب، وذلك "لكي نتمكن من العيش كأشخاص أحرار في عالم من الأمم الحرة"، بحسب قولها.
وأضافت أن "أكبر تكريم لتضحياتهم هو أن البلدان التي كانت في الماضي أعداء أصبحوا أصدقاء لنا الآن، ويعملون معنا جنبا إلى جنب من أجل تحقيق السلام والصحة والازدهار لنا جميعا".
وصورت ملكة بريطانيا خطابها في قلعة وندسور، حيث تقيم مع زوجها الأمير فيليب منذ بدء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقررت الحكومة البريطانية إلغاء خطط إقامة الاحتفالات في الشوارع والاستعراضات العسكرية لذكرى يوم النصر الـ75، بعد أن أمرت بإغلاق البلاد في أواخر مارس/ آذار لإبطاء انتشار مرض (كوفيد-19).
لكن في المقابل، حثت الحكومة البريطانيين على إقامة حفلات الشاي بداخل منازلهم في ذلك اليوم، وكذلك الانضمام إلى أداء جماعي للأغنية الكلاسيكية "We'll Meet Agian" (سنلتقي قريبا) على عتبات منازلهم بعد إلقاء الملكة لخطابها اليوم.
وقالت الملكة إليزابيث في خطابها: "شوارعنا ليست فارغة، فهي مليئة بالحب والرعاية التي نوليها لبعضنا البعض، وعندما أنظر إلى بلدنا اليوم وأرى ما نحن على استعداد للقيام به لحماية ودعم بعضنا البعض، أرى بكل فخر أننا ما زلنا أمة يعترف بها هؤلاء الجنود الشجعان والبحارة والطيارون ويعجبون بها، أبعث يتمنياتي الحارة لكم جميعا".
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