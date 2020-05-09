حاكم "كاليفورنيا" يكشف أن الانتشار المجتمعي لـ"كورونا" بدأ من صالون لرعاية الأظافر

كشف حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن أن الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد في الولاية بدأ من صالون لرعاية الأظافر، وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، أعلن نيوسوم، خطة من أربع مراحل لإعادة فتح اقتصاد الولاية تبدأ اليوم الجمعة. وعلى عكس بعض الولايات الأخرى، لن يُسمح بإعادة فتح صالونات الأظافر حتى المرحلة الثالثة من الخطة.

وقال نيوسوم في مؤتمر صحفي: "بدأ الأمر برمته في ولاية كاليفورنيا، أول انتشار مجتمعي للعدوى كان في صالون الأظافر. أنا قلق للغاية بشأن ذلك"، موضحًا أن مديري الصحة في الولاية أطلقوا بعض التحذيرات بشأن صالونات الأظافر باعتبارها أعمال عالية المخاطر، مشبهاً بها صالونات التجميل وصالونات الشعر.

وأعلن نيوسوم، يوم الاثنين، أن الولاية ستسمح لبعض الشركات المنخفضة المخاطر، بما في ذلك المكتبات والمستودعات وبائعي الزهور وغيرها، بالبدء في إعادة فتح الأعمال.

وأصاب مرض "كوفيد 19" الناتج عن الفيروس، أكثر من 60 ألف شخص في كاليفورنيا، وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 2400 شخص. على صعيد الولايات المتحدة بلغت الإصابات 1.3 مليون، والوفيات 77 ألفًا.

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